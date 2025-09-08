Crediabank vicina all’accordo per acquisire HSBC Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Crediabank si prepara a completare una delle più significative operazioni bancarie a Malta degli ultimi anni, con un accordo definitivo per l’acquisizione di HSBC Malta atteso entro settembre, secondo quanto dichiarato dall’amministratrice delegata Eleni Vrettou.

In un’intervista al portale economico greco Capital.gr, Vrettou ha spiegato che l’operazione rappresenterà la prima espansione internazionale della banca, posizionando Malta come hub strategico. “Il Paese offre una combinazione unica di punti di forza: appartenenza all’UE e all’Eurozona, una posizione geografica strategica e il più alto tasso di crescita nell’Eurozona”, ha sottolineato.

HSBC Malta detiene attualmente circa il 20 per cento del mercato locale, con 8 miliardi di euro in attivi e 90 milioni di euro di utili annuali dopo le imposte. Se l’acquisizione andrà a buon fine, le dimensioni di Crediabank raddoppieranno, superando i 15 miliardi di euro in attivi e con un incremento degli utili fino a 100 milioni di euro all’anno.

