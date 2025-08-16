Crediabank pronta ad acquisire HSBC Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – È stato raggiunto un accordo storico che prevede l’acquisizione di HSBC Malta da parte della banca greca CrediaBank, un passo definito dal ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis come “una pietra miliare per il settore bancario della Grecia”.

L’intesa, annunciata venerdì, designa CrediaBank — precedentemente Attica Bank — come l’offerente preferito, avvicinando HSBC alla sua prevista uscita da Malta nell’ambito di una più ampia strategia volta a ritirarsi dai mercati minori e a concentrare le proprie attività in Asia.

Pierrakakis ha accolto con favore l’accordo, definendolo una dimostrazione della resilienza e della visione internazionale del sistema finanziario greco. Ha inoltre sottolineato la sua rilevanza all’interno dell’Unione bancaria europea, che secondo lui favorisce investimenti transfrontalieri, una sana consolidazione e la crescita di banche più forti e competitive.

“Questa operazione rafforza i legami tra Grecia e Malta, approfondendo le relazioni bilaterali e contribuendo a una più stretta cooperazione nell’Europa meridionale e nel Mediterraneo”, ha dichiarato Pierrakakis.

Anche il ministro delle Finanze di Malta, Clyde Caruana, ha elogiato l’accordo, definendolo “uno sviluppo significativo” che rafforzerà la concorrenza nel settore bancario maltese e la sua integrazione nel mercato europeo. Ha sottolineato come l’appartenenza dell’acquirente all’Eurosistema, insieme alla partecipazione minoritaria del governo greco, accresca la credibilità della banca.

Sebbene entrambe le parti abbiano salutato positivamente l’intesa, il processo rimane soggetto ad approvazione regolamentare. Gli advisor dovranno ora negoziare i dettagli finali prima che l’acquisizione possa essere completata, un iter che potrebbe richiedere diversi mesi.

CrediaBank ha recentemente cambiato nome da Attica Bank e si prevede completi la transizione alla nuova identità entro ottobre. L’accordo rappresenta una delle più significative operazioni bancarie transfrontaliere a Malta negli ultimi anni, con prospettive di benefici a lungo termine per clienti, dipendenti ed economia in generale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)