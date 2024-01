ROMA (ITALPRESS) – Vittoria storica alla 75ma edizione degli Emmy Awards, gli Oscar delle serie Tv, per i casting italiani Francesco Vedovati e Barbara Giordani (entrambi membri della Casting Society of America (CSA) che erano nominati per il loro lavoro in The white lotus – che gareggia con ben 23 nomination – aggiudicandosi l’Emmy per l’Outstanding Casting For A Drama Series – 2023 per la parte italiana della serie.

Una notizia che rende felice e orgogliosa l’Unione italiana casting directors anche in vista del David di Donatello al miglior casting che arriverà nel 2025. Non era mai successo che due casting director italiani vincessero un Emmy Award.

Gran parte del merito del successo di The White Lotus deriva dal genio folle e sopra le righe di Mike White, suo creatore, sceneggiatore e regista. Inizialmente The White Lotus era stata pensata come una miniserie in sei episodi, andati in onda nell’estate 2021.

