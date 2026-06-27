Geolier live al Maradona il 9, 10 e 11 giugno 2027 con “Napoli è casa tua”

NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo l’esordio sul palco di San Siro e il tutto esaurito per le date all’Olimpico di Roma e al “Franco Scoglio” di Messina, Geolier è tornato ieri sera nello stadio della sua città, Napoli, per la prima delle 3 date sold out, che ospiteranno 150.000 spettatori totali il 26, 27 e 28 giugno.

Se questi tre show rappresentano la chiusura del suo primo tour negli stadi, sono anche l’inizio di qualcosa di nuovo: nel 2027 l’artista dei record si esibirà solo e soltanto nella sua città per dire ai fan di tutta Italia “Napoli è casa tua”. Il 9, 10 e 11 giugno 2027 il rapper tornerà live al Maradona, pronto ad accogliere tutti nel luogo che lo ha reso quello che è oggi. Le prevendite sono disponibili a partire da ora.

Il rapper ha riservato ai fan un’altra sorpresa, la leggenda dell’hip hop mondiale 50 Cent è salita sul palco insieme a lui per cantare “Phantom”.

Il 9, 10 e 11 giugno 2027, Napoli sarà animata da attività, eventi e appuntamenti collaterali ai concerti del rapper che coinvolgeranno diversi luoghi del territorio. “L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di trasformare i giorni dei live in un’esperienza totalizzante attraverso le persone, la cultura e l’energia che da sempre contraddistinguono il capoluogo campano. Perché Napoli non è soltanto il posto da cui l’artista viene: Napoli è la casa di Geolier ed è pronta a diventare la casa di tutti”.

Per permettere al pubblico di tutta Italia di raggiungere Napoli e godersi a pieno l’esperienza in occasione di “Napoli è casa tua”, saranno previste agevolazioni sui trasporti e per vivere al meglio la città. Le informazioni verranno comunicate su magellanoconcerti.it a partire dal 1° dicembre 2026.

Mentre prende forma il futuro, il primo tour negli stadi dell’artista sta volgendo alla fine, ma non senza colpi di scena. Dopo l’esordio a San Siro e i sold out all’Olimpico e al Franco Scoglio, stasera il rapper è arrivato al Maradona per raccontarci ancora una volta che “Tutto è possibile”. Il 26 giugno 2026 la leggenda dell’hip hop mondiale 50 Cent ha raggiunto Geolier sul palco per la prima volta live di “Phantom”, “brano che li ha visti collaborare nell’ultimo disco del pibe de oro, facendo esplodere la venue in un boato che difficilmente verrà dimenticato da tutti i presenti. Un regalo che l’artista ha fatto al sé bambino e alla sua città”, prosegue la nota.

La stessa sera sono stati ospiti al Maradona gli amici Sfera Ebbasta, Anna, Luchè. Nomi che si aggiungono ai colleghi che il rapper ha voluto al suo fianco nelle precedenti date: Lazza e Shiva (a Milano), Kid Yugi (a Milano e Roma), Achille Lauro (a Roma) e l’inseparabile MV Killa, presenza costante e simbolica dalla data zero fino all’ultimo concerto.

Il 28 giugno, inoltre, Geolier sarà protagonista di un live streaming globale dallo stadio, portando l’energia del Maradona ben oltre i suoi confini e arrivando al pubblico di tutto il mondo. Non solo: inaugura in Italia la visione di un concerto in contemporanea su più piattaforme streaming, con una distribuzione senza precedenti che vedrà un artista italiano su Prime Video per la prima volta in visione globale, oltre che sul canale Twitch e l’app di Amazon Music.

– foto ufficio stampa Help – Pr & Media Relations –

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