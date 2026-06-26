Esce “Watch It Burn”, l’attesissimo nuovo singolo di Katy Perry

MILANO (ITALPRESS) – Dopo mesi di attesa e speculazioni, Katy Perry pubblica oggi in tutto il mondo il nuovo singolo “Watch It Burn”, accompagnato da uno straordinario videoclip la cui trama inizia esattamente dove si era conclusa quella del video dell’ultimo singolo “Bandaids”.

Con “Watch It Burn”, Katy Perry firma un inno tagliente e privo di filtri emotivi, che racconta ciò che accade quando anni di silenzio, di ricerca dell’approvazione altrui e di una filosofia improntata al “love and light” arrivano infine al punto di rottura. Al centro del brano c’è il coraggio di concedersi a provare rabbia in modo autentico, smettendo di minimizzare il dolore e lasciare finalmente emergere le emozioni represse.

Prodotto da Justin Tranter, Jason Gill, Eren Cannata e Daniel Crean, il brano è stato scritto da Katy Perry insieme a Tranter, Cannata, Crean, Gill, Amanda “Kiddo” Ibanez e Skyler Stonestreet.

“Watch It Burn”, unisce la caratteristica vocalità intensa di Katy ad una vulnerabilità disarmante e a una potente carica catartica. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, pubblicato in contemporanea con l’uscita del singolo, ha debuttato anche sulle emittenti MTV Live, MTVU e sui maxi-schermi Paramount di Times Square.

L’uscita del brano completa inoltre la storia iniziata con bandaids. I due brani formano un percorso emotivo completo: dalla ferita alla liberazione.

Anticipata come easter egg nel videoclip di bandaids, Watch It Burn è rapidamente diventata una delle canzoni inedite più richieste del repertorio di Katy Perry.

-Foto ufficio stampa Universal Music Italia-

(ITALPRESS).