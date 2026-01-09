Crans Montana, Meloni “Serve giustizia, non lasceremo famiglie da sole”

ROMA (ITALPRESS) - Quello che è successo a Crans Montana "non è una disgrazia: è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili e le responsabilità devono essere individuate e perseguite". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno. "Quando sono usciti i primi video di quella notte, sono rimasta molto colpita dal fatto che alcuni di questi ragazzi rimanessero all'interno del locale mentre c'erano già le fiamme. Perché non è stata fermata la musica? Perché non è stato detto a questi ragazzi di uscire? Perché il Comune non faceva i controlli? Leggo che esisterebbero dei video della responsabile di questo locale che è stata ripresa mentre scappava con la cassa: se questo è vero, penso che bisogna essere implacabili". sat/azn (fonte video: Palazzo Chigi)