NAPOLI (ITALPRESS) – “Ci stiamo avviando decisamente verso la fuoriuscita dall’epidemia e cominciamo a imboccare la strada del ritorno alla normalità: credo che dopo la prossima settimana la regione Campania sarà in zona bianca. Questo non cambia granchè, ma incide dal punto di vista psicologico”. Così il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, in apertura del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “Sono quasi due settimane che registriamo un tasso di occupazione delle terapie intensive che è sotto il 10% – prosegue l’inquilino di Palazzo Santa Lucia -. Questo significa che la linea del rigore della Regione ha prodotto risultati significativi, dobbiamo continuare così” afferma De Luca che parlando di sanità pubblica si dichiara pronto a far ripartire l’attività ordinaria a 360 gradi.

“Uno dei danni indiretti della pandemia consiste nel fatto che migliaia di pazienti no Covid hanno dovuto rinviare interventi in campo neurologico, cardiologico, ecc. Non abbiamo mai interrotto le prestazioni essenziali ma oggi ricominciamo a prendere in mano tutto il servizio ai nostri concittadini dal punto di vista sanitario. Contiamo a fine mese di riaprire i reparti chiusi per accogliere pazienti Covid e vogliamo riprendere con grande determinazione anche l’attività di screening e prevenzione oncologica. Allo stato attuale è ancora rilevante il dato dei pazienti ricoverati in area medica (no terapie intensive). Per fine mese contiamo in un alleggerimento generale” spiega il Presidente della Campania.

(ITALPRESS).

