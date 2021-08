NAPOLI (ITALPRESS) – “Non avrei dubbi sul rendere obbligatoria la vaccinazione. E’ una cosa complicata, c’è un problema di controlli ma se vogliamo uscirne bisogna prendere decisioni ipegnative”. Lo ha detto il governaore della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta facebook. Il governo – ha aggiunto De Luca – continua a muoversi sulla base di mezze misure, non è in grado di prendere misure impegnative, un pò per via della sua variegata maggioranza, un pò perchè si sta cercando di superare Ferragosto per non deprimere le attività economiche. Prendiamoci queste due settimane, poi dovremo prendere misure importanti. L’incertezza del futuro è cento volte più grave di qualsiasi limitazione che possiamo introdurre oggi, i nostri ragazzi stanno perdendo anni di vita come è accaduto alla generazione durante la guerra”

(ITALPRESS).