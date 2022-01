SALERNO (ITALPRESS) – “In Campania continueremo a mantenere l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto anche se a livello nazionale decidono che si può togliere. Noi dobbiamo essere più prudenti delle altre regioni perchè, come vado ripetendo, la nostra densità abitativa non c’è in nessuna parte di Italia”. Lo dice il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, intervenuto a Salerno a margine della presentazione del Corso per Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici presso l’istituto Galilei-Di Palo. “Avevo proposto – ricorda l’inquilino di Palazzo Santa Lucia – di prenderci due settimane di chiusura delle scuole elementari e materne per allargare la campagna di vaccinazione. Il 10 gennaio avevamo 25mila bambini vaccinati, poco più del 10%, oggi siamo a 150mila: se avessimo avuto due settimane di tempo per ampliare le somministrazioni avremo aperto le scuole senza moltiplicare il contagio come sta avvenendo” sostiene De Luca, alla prima uscita pubblica dopo la settimana da “grande elettore” a Roma per votare il Presidente della Repubblica.

“Ora bisogna completare la campagna di vaccinazione per i bambini più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti perchè nuove varianti possono sempre diffondersi. Se faremo così possiamo guardare con fiducia alle settimane e ai mesi che abbiamo davanti. Se Dio vuole – conclude De Luca – si sta raffreddando l’onda del contagio e se rimaniamo prudenti credo che torneremo alla vita normale”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com