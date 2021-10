NAPOLI (ITALPRESS) – “La situazione comincia a essere preoccupante: il dato di oggi della nostra regione vede 654 positivi, un tasso del 5,23% rispetto ai tamponi che abbiamo fatto”. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “Il dato deve preoccupare, stiamo registrando da due settimane una tendenza all’aumento dei positivi” spiega il governatore che parla di “quinta ondata alle porte” e di pericolo per la diffusioni “delle nuove varianti delle varianti già esistenti”. “La meta dei 654 positivi – prosegue De Luca – sono persone non vaccinate e quelle che vanno a finire in ospedale e in terapia intensiva sono quasi al 100% persone non vaccinate. Registriamo però un altro 50% di questi positivi che sono vaccinati anche con doppia dose: questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo con il passare dei mesi. Dobbiamo preparaci per una campagna di massa di vaccinazione con la terza dose. Io l’ho fatta venerdì scorso e come vedete, toccando ferro, godo di ottima salute” chiosa il Presidente della Campania.

(ITALPRESS).