ROMA (ITALPRESS) – “Siamo di fronte a uno scenario positivo. I dati confermano che i numeri scendono e che sta scendendo la pressione sui nostri ospedali. Di fronte a 50 milioni di cittadini vaccinati, dopo due anni di regole e restrizioni, credo sia giunto il momento di dare messaggi di positività e fiducia ai cittadini”. A dirlo, ospite di Porta a Porta il sottosegretario della Salute Andrea Costa.

“In questa direzione – aggiunge – va la decisione assunta per il turismo. Abbiamo tolto la quarantena per chi arriva nel nostro Paese, e questo per l’Italia significa potere programmare e pianificare. I dati ci confermano che ragionevolmente il 31 marzo non verrà confermato lo stato di emergenza, e da lì inizierà l’allentamento graduale delle misure restrittive, a partire anche dal green pass”.

(ITALPRESS).

