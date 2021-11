POTENZA (ITALPRESS) – “Come ha ricordato ieri anche l’amico Michele Emiliano, la Basilicata ha l’incidenza di contagiati Covid ogni 100.000 abitanti più bassa d’Italia. E oggi Agenas ci conferma che siamo la Regione con il più basso tasso di occupazione di terapie intensive e la più bassa percentuale di ricoverati Covid. Questi dati positivi confermano lo sforzo corale che tutti insieme abbiamo fatto e che la campagna vaccinale mette in sicurezza i lucani. Adesso non dobbiamo far calare l’attenzione: vaccinazioni, richiami, distanziamento sociale, mascherine e responsabilità individuale, sempre. Proteggiamo la Basilicata. Tutti insieme”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

(ITALPRESS).