ROMA (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid-19 sono 57.715 (rispetto ai 104.065 del 30 gennaio). I tamponi processati sono 478.314 e portano il tasso di positività al 12,06%. Si registrano 349 decessi (il 30 gennaio erano 235). I guariti sono 108.493 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 51.211 unità per un totale di 2.592.606.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.913 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.584 con 112 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.571.109 persone. L’Emilia-Romagna è la prima regione per numero di contagi (8.983), seguita da Lazio (6.615) e Piemonte (6.241).

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com