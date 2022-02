ROMA (ITALPRESS) – Sono 30.629 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 38.375) a fronte di 317.784 tamponi effettuati, su un totale di 187.137.866 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 144 i decessi (ieri 210), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 154.560. Con quelli di oggi diventano 12.764.558 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.122.278 (-18.280), 1.110.677 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 10.868 di cui 733 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 11.487.720 con un incremento di 50.014 unità nelle ultime 24 ore.

(ITALPRESS).

