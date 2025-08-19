LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – L’Unione europea “è già il maggiore fornitore di sostegno economico e finanziario e noi continueremo a trovare modalità per sostenere l’Ucraina, per la sicurezza dell’Ucraina e la sicurezza dell’Europa”. Lo ha detto in una conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, al termine di una videoconferenza con i leader europei. “Le nostre discussioni hanno mostrato che i leader europei rimangono uniti nel loro sostegno all’Ucraina per raggiungere una pace giusta e sostenibile. L’Ucraina è stata e rimarrà al primo posto dell’agenda dei leader nelle settimane e nei mesi a venire, mentre noi continuiamo a sostenere gli sforzi verso una pace giusta e sostenibile”, ha detto Costa.

“Come primo passo la Russia deve immediatamente mettere fine alle violenze”, ha spiegato. “La nostra priorità deve essere porre fine alle uccisioni. Che lo chiamiamo cessate il fuoco o tregua, questo è meno importante. Ciò che importa è che riusciamo a mantenere la pressione attraverso le sanzioni sulla Russia nel caso in cui non si conformi a questa decisione”, ha detto Costa.

“Stiamo lavorando fianco a fianco con gli Stati Uniti. Il loro impegno a partecipare nelle garanzie di sicurezza insieme agli europei e altri Paesi è un passo veramente importante ed è un passo che accogliamo con favore. L’Unione europea farà la sua parte”, ha ribadito. “Ci troviamo di fronte ad una strada difficile, ma io mi sento rassicurato dall’unità e dalla determinazione che posso sentire e che ho sentito intorno al tavolo oggi”, ha aggiunto. “Noi siamo stati con l’Ucraina dall’inizio di questa brutale guerra di aggressione e siamo con loro durante il processo di pace, e rimarremo a fianco degli ucraini fino alla fine, anche nel processo di adesione all’Unione europea”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).