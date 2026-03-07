Costa “La riforma della giustizia garantisce parità tra accusa e difesa”

PALERMO (ITALPRESS) - "È fondamentale che i cittadini vadano alle urne: questa è una riforma molto importante, la giustizia è una colonna portante del nostro sistema costituzionale ed è giusto che i cittadini siano coinvolti". A dirlo è il deputato di Forza Italia Enrico Costa a margine dell'evento SìCilia, organizzato al Palermo Marina Yachting dalla Fondazione Luigi Einaudi e dal comitato nazionale Cittadini per il sì al referendum. "Noi siamo per il sì perché a nostro giudizio questa riforma migliora la giustizia, perché garantisce parità tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo e imparziale - continua Costa -. Al contempo garantisce ai magistrati di fare carriera per merito e non per iscrizione alle correnti, ma garantisce che anche i magistrati, al pari dei cittadini, quando commettono errori ne rispondano. La separazione delle carriere è importante per una questione di credibilità della giustizia, perché chi accusa e chi decide non possono far parte della stessa famiglia professionale, l'accusa e la difesa devono stare sullo stesso piano: inoltre, in una fase nevralgica come quella delle indagini preliminari dove se una persona viene chiamata a rispondere oggi subisce un marchio indelebile anche quando viene assolta, ci deve essere un giudice che sappia anche dire no quando la legge lo consente".