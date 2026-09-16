Cosmetica italiana, nel 2026 atteso un fatturato da 18,1 miliardi di euro

ROMA (ITALPRESS) – L’industria cosmetica italiana si conferma uno dei comparti più dinamici del Made in Italy, con un fatturato atteso di 18,1 miliardi di euro nel 2026, in crescita dell’1% rispetto al 2025, e consumi a 13,1 miliardi (+2,3%). È quanto emerge dalle stime di Cosmetica Italia presentate nel corso dell’evento inaugurale di Milano Beauty Week 2026, organizzato da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

Negli ultimi dieci anni il settore ha registrato ritmi di crescita oltre sei volte superiori a quelli del Pil nazionale, confermando la capacità di creare valore, occupazione qualificata e competitività anche in un contesto geopolitico complesso.

A sostenere i consumi sono soprattutto l’e-commerce, in crescita del 9%, la farmacia (+3,5%) e la profumeria (+2%). L’export continua a rappresentare uno dei principali motori del comparto, con 8,6 miliardi di euro stimati nel 2026 (+0,5%), anche se la geografia delle esportazioni è in evoluzione: la contrazione verso alcuni mercati strategici, tra cui Stati Uniti ed Emirati Arabi, è compensata dalla crescita dell’Europa, dell’area asiatica, trainata da Cina, Hong Kong e Corea del Sud, e dell’India.

La Lombardia si conferma il principale polo dell’industria cosmetica italiana, concentrando il 35,1% delle imprese nazionali, il 51,1% degli addetti e il 63% del fatturato complessivo. Nel territorio di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia si concentrano inoltre 434 imprese, 39 mila addetti e 8,7 miliardi di euro di fatturato, secondo i dati di Assolombarda.

“L’industria cosmetica italiana si conferma un settore strategico per la crescita del Paese”, ha commentato il presidente di Cosmetica Italia Benedetto Lavino, sottolineando la necessità di rafforzare il posizionamento del sistema cosmetico italiano sui mercati internazionali facendo leva sulla forza della filiera e su innovazione, tecnologia, creatività e artigianalità. In questa direzione si inserisce il progetto “This is Bellezza: Say Hello To Italian Beauty”, volto a promuovere le caratteristiche dell’industria cosmetica italiana. Per il presidente di Assolombarda Alvise Biffi, “la cosmetica è molto più di un settore legato alla bellezza: è un’industria che crea valore, innovazione e lavoro e che rappresenta una delle espressioni più forti del Made in Italy nel mondo”. Biffi ha inoltre evidenziato il ruolo del territorio lombardo come ecosistema di imprese, competenze, ricerca, università e capacità produttiva, con una forte vocazione internazionale.

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