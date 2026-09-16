Caro carburanti, diesel al massimo storico

ROMA (ITALPRESS) – Quotazione internazionale del diesel ieri nuovamente in forte salita e sulla rete carburanti italiana arrivano ulteriori rialzi degli operatori sui prezzi consigliati. Eni rincara di un centesimo benzina e diesel, Tamoil di un centesimo la benzina e di due centesimi il diesel, Q8 di due centesimi il diesel. Alla pompa i prezzi praticati continuano così ad aumentare, con il diesel che tocca livelli mai raggiunti superando i massimi storici di marzo 2022. Nello specifico, in base ai dati del Mimit aggiornati al 16 settembre, il prezzo medio nazionale della benzina self è 2,132 euro/litro (rispetto a 2,120 euro/litro del 15 settembre) e quello del diesel self è 2,246 euro/litro (contro 2,231 del 15 settembre).

Sulla rete autostradale il prezzo medio nazionale della benzina self è 2,222 euro/litro (rispetto a 2,212) e quello del diesel self è 2,326 euro/litro (contro 2,313). Questa mattina il Brent è in calo sotto i 108 $/b e il Wti sotto i 105 $/b. Intanto scadrà domani lo sconto fiscale sul diesel di 17 centesimi. Secondo indiscrezioni di stampa non è esclusa un’ulteriore proroga, con un taglio dell’accisa rivisto al ribasso. Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 15 settembre, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 2,121 e 2,137 euro/litro (no logo 2,121).

Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 2,235 e 2,256 euro/litro (no logo 2,231). Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 2,208 e 2,319 euro/litro (no logo 2,175). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,316 e 2,435 euro/litro (no logo 2,285). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,758 e 0,785 euro/litro (no logo 0,751). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,789 a 1,964 euro/kg (no logo 1,860).

– Foto Ipa Agency –

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