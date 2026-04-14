MILANO (ITALPRESS) – Nasce lo “Skin Quality Day”, la nuova iniziativa promossa dal marchio cosmetico Filorga per accendere i riflettori sulla qualità della pelle e su un approccio alla cura cutanea sempre più orientato alla salute e alla prevenzione. La prima edizione della giornata è in programma il 14 aprile e, nel corso dell’intera settimana, punta a diffondere maggiore consapevolezza sui fattori che contribuiscono al benessere e alla bellezza della pelle.

Negli ultimi anni il paradigma della bellezza è cambiato: oggi il fine ultimo non è più limitarsi a mascherare i segni dell’invecchiamento, ma preservare il capitale di funzionalità delle cellule cutanee e migliorare l’aspetto della pelle nel lungo periodo.

Un’evoluzione che viaggia su due binari paralleli e complementari. La medicina estetica si sta orientando verso un approccio rigenerativo, con interventi graduali, come la biorivitalizzazione, volti a risvegliare il potenziale cellulare. Nella beauty routine quotidiana, la stessa esigenza si traduce nel trend della Skin Longevity: cosmetici studiati per preservare la resilienza della barriera cutanea e mantenere la bellezza della pelle nel tempo.

Se la Skin Longevity è il futuro della pelle, La Skin Quality ne è il presente e il mezzo per una pelle longeva.

La cosiddetta “skin quality”, spiegano gli esperti del settore, viene valutata attraverso parametri come omogeneità dell’incarnato, levigatezza, tono ed elasticità, elementi che contribuiscono alla percezione visiva e tattile di una pelle sana. Si tratta di indicatori considerati sempre più rilevanti nelle strategie di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo e nella cura quotidiana della pelle.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione del mercato della cosmetica, caratterizzato da una crescente integrazione tra ricerca scientifica, dermatologia e prodotti per la cura personale. Un settore in costante evoluzione che nel 2026 si apre alla bellezza di qualità, non più intesa come una mera correzione estetica immediata, ma come l’espressione della salute della pelle.

Fondata nel 1978, come primo laboratorio francese di medicina estetica, Filorga opera nella cosmetica con attività di ricerca sui processi di rigenerazione cutanea per preservare le condizioni fisiologiche della pelle e la sua bellezza nel tempo.

-foto ufficio stampa Filorga-

(ITALPRESS).

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