Ex Ilva, Salis “Lo Stato entri nella gara ed eviti la guerra tra poli del Nord e Taranto”

GENOVA (ITALPRESS) – “Lo Stato deve entrare in questa gara affinché, se dovesse andare deserta, ci sia una continuità produttiva che permetta di far rimanere attrattivi questi stabilimenti e che non diventi poi una guerra tra poli del Nord e di Taranto”. Così la sindaca di Genova Silvia Salis alla partenza del corteo per lo sciopero generale dei metalmeccanici in difesa dell’ex Ilva. “Domani andiamo a Roma a chiedere non solo le 45.000 tonnellate che ci hanno promesso per arrivare fino a fine febbraio, ma soprattutto chiederemo che questa vertenza passi a un tavolo superiore, perché non abbiamo avuto le risposte di cui avevamo bisogno”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).