Attentato a Berlino, von der leyen “Odio e violenza non hanno posto nelle nostre società”

ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo le mie più sentite condoglianze alle vittime dell’attentato alla parata del Christopher Street Day a Berlino e alle loro famiglie e amici. CSD si batte per la libertà, la dignità e l’uguaglianza, valori fondamentali dell’UE. Ogni persona dovrebbe poter vivere, amare e difendere i propri diritti senza paura. L’odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società. Siamo uniti alla comunità LGBTQI+”. Così sui social la presidente della Commissione europa, Ursula von der Leyen.

“Oggi il nostro pensiero va alle vittime dell’attentato di Berlino, alle loro famiglie e a tutti coloro che partecipano alla Giornata di Christopher Street. L’odio e la violenza non hanno posto nella nostra Europa di libertà e rispetto. Continueremo a restare uniti contro coloro che cercano di seminare paura e divisione”. Così sui social la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

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