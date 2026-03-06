Corte Conti, Zingale “Positivo rasserenamento rapporti con la Regione Siciliana”

PALERMO (ITALPRESS) - "Nella relazione vi è un focus particolare sulla cosiddetta riforma Foti, che ha toccato le competenze giurisdizionali di controllo della Corte dei Conti. Una riforma che per certi versi presenta degli aspetti assai critici sull'attività della Corte, ma che la giurisprudenza poi nel tempo dirà effettivamente quali sono gli impatti concreti sul modo di svolgere le nostre funzioni". Così il Procuratore regionale, Pino Zingale, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana che si è svolta a Palazzo Steri. "L'andamento della Corte dei Conti per il 2025 in Sicilia direi che è stato molto positivo perché i fenomeni di malagestio si sono mantenuti entro limiti che possiamo considerare assolutamente fisiologici - ha aggiunto Zingale -. Poi, c'è stato anche, e questo lo considero estremamente positivo, un rasserenamento nei rapporti con l'amministrazione regionale, in conseguenza dell'inizio delle parifiche che negli anni invece si erano accumulati".