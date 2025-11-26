La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: la condanna diventa definitiva

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Corte di Cassazione di Parigi ha respinto il ricorso presentato dall’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, in merito al caso denominato Bygmalion e riguardante alcune false fatture emesse durante le presidenziali del 2012. Lo riferisce il quotidiano le Figaro.
Sarkozy era stato condannato ad un anno di carcere, di cui 6 mesi da scontare senza condizionale. Con la sentenza della Cassazione la condanna è diventata definitiva.
