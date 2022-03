Corse clandestine di cavalli all’ombra della mafia, 3 denunce

I carabinieri hanno denunciato per maltrattamento di animali tre persone di Santa Maria di Licodia, nel catanese. Le indagini sono scattate in seguito al monitoraggio dei social. In particolare, in alcuni video, aventi come sottofondo musica neomelodica, venivano esaltate le prestazioni di cavalli in vista di gare clandestine. Sequestrata una stalla abusiva e tre cavalli. vbo/com