NEW YORK (ITALPRESS) – Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono positivi al coronavirus. Lo ha annunciato l’attore su twitter: “Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti un po’ stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche lievi febbri. Abbiamo fatto il test e siamo risultati positivi al coronavirus. Per fare la cosa giusta, come e’ necessario in questo periodo, e con i protocolli che devono essere seguiti, restiamo isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica”.

(ITALPRESS).