“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 220. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio”. E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino dello Spallanzani di Roma, secondo cui in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

“I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 92 – si legge nella nota -. Il Poliziotto appartenente al Commissariato di Spinaceto, e da noi ricoverato, in giornata odierna ha lasciato la terapia intensiva ed è ospitato in reparto di degenza”.

“Ho appreso dalla direzione sanitaria dell’istituto Spallanzani che il poliziotto di Pomezia è stato trasferito dal reparto di rianimazione, dove era stato stubato, al reparto di degenza ordinaria. Un ulteriore segnale positivo sul decorso clinico del paziente” dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.