POTENZA (ITALPRESS) – Nessun nuovo positivo in Basilicata. Lo comunica la task force regionale, spiegando che sono stati processati 229 tamponi per la ricerca di contagio da Covid 19 e tutti sono risultati negativi. Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi restano 2 e si trovano in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlò di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 47.429 tamponi, di cui 46.858 risultati negativi.

