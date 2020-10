ROMA (ITALPRESS) – Sono 334 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 36 in più di quelli registrati ieri. I tamponi effettuati sull’isola sono stati 8.340 contro i 3.892 delle 24 ore precedenti. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid-19, pubblicato dal ministero della Salute. Ad oggi sono 9.926 le persone che hanno contratto il virus in Sicilia, mentre il totale dei tamponi ha raggiunto quota 561.166. Il totale delle vittime è di 341: due quelle registrate nelle ultime 24 ore. Attualmente i positivi sull’isola sono 4.877, 4.407 sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 426, 44 dei quali in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri).

