ROMA (ITALPRESS) – Nuovo e significativo calo dei contagi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi – secondo i dati riportati dal consueto bollettino del ministero della Salute – sono 159, in calo rispetto ai 239 di ieri.

La regione con più contagiati è l’Emilia Romagna (+34), seguita da Lombardia (25) e Veneto (22). Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.474, con un lieve incremento rispetto ai 12.456 segnati ieri. In crescita invece i ricoverati con sintomi (+26) portando il numero a 734, di questi 41 (-1) si trovano in cura nelle terapie intensive. In lievissima flessione il numero di coloro che invece si trovano in isolamento domiciliare: 11.699, 7 in meno di ieri. Crescono invece i morti: 12, 4 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 200.589, con un incremento di 129 unità. Intanto il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore ammonta a 24.036, quasi la metà rispetto al giorno precedente. Intanto sono Basilicata, Valle d’Aosta, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Marche le uniche regioni nelle quali non si sono registrati nuovi casi.

(ITALPRESS)