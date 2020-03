ROMA (ITALPRESS) – “Sospensione del campionato qualora ci sia un caso di coronavirus tra i giocatori in Serie A? Dobbiamo essere realisti, il rischio reale esiste e adotteremmo tutti i provvedimenti per la tutela degli atleti, cercando di capire che impatto avrebbero sull’attivita’ sportiva. Non possiamo escludere nulla ne’ azzardare ipotesi che non possiamo prevedere”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in una intervista a ‘Dribbling’, su RaiDue. Proprio per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, le amichevoli della Nazionale contro Germania e Inghilterra potrebbero essere a rischio: “Sembra che la citta’ di Norimberga chiedera’ di rinviare la partita, in Inghilterra c’e’ una disposizione di quarantena: mi auguro si possa giocare almeno a porte chiuse”, sottolinea il numero uno della Federcalcio che, in merito alla eventualita’, scongiurata, di un altro rinvio del campionato assicura che il rischio e’ stato “molto basso. C’e’ stato un confronto acceso, ma non avrei ma permesso un blocco di questo tipo. Abbiamo puntato sull’esigenza del calcio italiano, dei tifosi e, in ultimo, dell’interesse economico di tante societa’, raccogliendo l’invito del ministro Spadafora ad andare incontro alle esigenze degli italiani. Un evento a porte chiuse e’ pero’ sicuramente monco”. Circa il comportamento di alcuni presidenti, che sembra piu’ dettato a salvaguardare esigenze personali, “e’ un grave errore che danneggia il calcio italiano e i loro stessi interessi. La tutela del proprio orticello non e’ altro che la morte lenta del nostro sistema sportivo”.

