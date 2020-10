BARI (ITALPRESS) – “Non è possibile per le Regioni fare lockdown generalizzati, sono decisioni che spettano al governo nazionale. La Puglia è in una situazione in cui ad aumento dei contagi non corrisponde una saturazione degli ospedali, quindi non c’è nessuna preoccupazione. La preoccupazione non deriva dal numero dei contagiati, ma dal numero di persone ricoverate. Se il numero dei ricoveri sale sino a superare la soglia massima gestibile allora bisogna preoccuparsi e se questo sta avvenendo in alcune regioni allora localmente è possibile adottare misure più stringenti”. Lo ha detto il governatore Michele Emiliano in Fiera del Levante, a margine del convegno sugli Stati generali dell’export, rispondendo ad una domanda sull’aumento dei contagi Covid e la possibilità di nuovi lockdown.

(ITALPRESS).