ROMA (ITALPRESS) – “Queste foto arrivano dalla Cina, sono 150 ventilatori polmonari per l’Italia e che si aggiungono ai 40 gia’ arrivati nei giorni scorsi. I ventilatori polmonari servono ai nostri malati e ai nostri medici, infermieri e operatori sociosanitari che stanno lavorando senza fermarsi un istante.

In queste ore abbiamo anche firmato un contratto con alcune aziende cinesi e arriveranno in Italia 5 milioni di nuove mascherine. Voglio ringraziare la nostra Ambasciata a Pechino per l’impegno di questi giorni. Tutti noi stiamo dando il massimo, nessuno escluso. E’ una lunga battaglia. La vinceremo insieme”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

(ITALPRESS).