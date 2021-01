LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato che vorrebbe mantenere aperte le scuole durante il periodo delle vacanze di carnevale, ma i sindacati che rappresentano gli insegnanti e altri professionisti nel settore educativo si oppongono al rinvio delle vacanze. Fino ad ora, il governo maltese non ha pubblicato i casi di COVID-19 nelle scuole.

Intanto oggi sono state annunciate ulteriori restrizioni per frenare la diffusione del coronavirus e per evitare che si ripresenti la situazione del periodo natalizio. Tutti i ristoranti devono chiudere entro le 23.

Altre misure riguardano chi viaggia da Malta e Gozo. Dall’11 al 17 febbraio, tutti i passeggeri dovranno farsi misurare la temperatura. A bordo del traghetto, le persone dovranno rimanere nelle loro auto. La polizia effettuerà anche ulteriori pattugliamenti a Gozo.

Nel frattempo, il vice primo ministro e ministro della Sanità Chris Fearne ha affermato che il programma di vaccinazione sta andando come previsto. Fino a martedì, le autorità sanitarie hanno somministrato 22.371 vaccini.

Mercoledì, Malta ha registrato 193 nuovi casi di coronavirus. Il totale sale a 17.192 casi con 2.682 ancora attivi. Le autorità sanitarie hanno confermato che altre tre persone hanno perso la vita a causa del coronavirus. La pandemia ha già causato 258 vittime a Malta.

