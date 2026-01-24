Coppa del mondo di spada, nove azzurri nel tabellone principale di Doha

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Nove azzurri del ct Diego Confalonieri hanno staccato il pass per il tabellone principale della gara maschile nel Grand Prix di spada a Doha. Erano già ammessi, per diritto di ranking, Davide Di Veroli e Matteo Galassi, rispettivamente numero 4 e 7 della classifica mondiale. Al primo step di oggi, grazie un’eccellente fase a gironi, hanno subito raggiunto i compagni ben cinque spadisti italiani: Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli, Enrico Piatti e Andrea Santarelli.

In seguito, vincendo gli assalti del tabellone preliminare, hanno strappato la qualificazione per la giornata clou anche Fabrizio Cuomo e Filippo Armaleo. Non ce l’hanno fatta, invece, Fabio Mastromarino (fermatosi al match decisivo), Giulio Gaetani ed Ettore Leporati. Domani, dunque, sulle pedane dell’Aspire, saranno in palio le medaglie sia per le donne che per gli uomini nel GP in Qatar, tappa d’elite del circuito di Coppa del Mondo che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato. In gara complessivamente 18 portacolori dell’Italia: nove nella prova femminile e nove in quella maschile.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).