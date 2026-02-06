Coppa del mondo di spada, Di Veroli d’argento a Heidenheim

HEIDENHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’argento di Davide Di Veroli brilla nel venerdì di Heidenheim. Il 24enne romano è salito sul secondo gradino del podio nella “classicissima” della Coppa del Mondo di spada maschile in Germania (ben 372 partecipanti), offrendo una prestazione strepitosa, che è valsa la sua decima medaglia in carriera nel circuito iridato. Una grande gara, nonostante il rimpianto di una sconfitta in finale per una sola stoccata (15-14) contro il kazako Kurbanov. L’esaltante percorso di Davide Di Veroli è iniziato con i successi prima su Fong, portacolori di Hong Kong (15-12), e poi sullo svizzero Hadrien Favre (15-7), ed è proseguito con il 13-12 su un altro elvetico, Alexis Bayard, che ha consegnato all’azzurro il pass per i “top 8”. Nel match dei quarti di finale, contro il kazako Kirill Prokhodov, Davide ha offerto un’altra prova di forza, rimontando a pochi secondi dalla fine ed esultando per il risultato di 14-12 che lo ha fatto volare in doppia cifra: decimo podio in Coppa del Mondo, il terzo nella storica tappa di Heidenheim, dodici mesi dopo il trionfo del 2025 e a sette anni di distanza dalla sua prima medaglia internazionale tra “big” (l’argento del 2019) da 17enne. La “sua” tappa.

Ma non è finita lì. In semifinale Di Veroli ha proseguito la sua cavalcata dominando il match contro l’egiziano Mohamed Elsayed: 14-7 il verdetto che è valso il pass per l’ultimo atto. Anche in finale, con il kazako Ruslan Kurbanov, Davide ha tirato con cuore e carattere, arrendendosi soltanto sul 15-14, ma il suo è un argento che luccica. Ha chiuso al 10° posto Matteo Galassi. Il romagnolo dei Carabinieri, dopo aver sconfitto il portacolori di Hong Kong, Lau (15-7) e il russo Shvelidze (15-13) si è fermato sulla soglia dei “top 8” contro l’olandese Tristan Tulen in un assalto combattuto fino all’ultimo (15-13). Per quanto riguarda gli altri azzurri impegnati oggi: 24° Gianpaolo Buzzacchino, 28° Filippo Armaleo, 36° Enrico Piatti e 47° Giulio Gaetani, vittima di un brutto infortunio e al quale va il più grande in bocca al lupo per una pronta ripresa. La tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Heidenheim si chiuderà domani con la prova a squadre nella quale l’Italia del Commissario tecnico Diego Confalonieri si schiererà con il quartetto formato da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli.

– foto ufficio stampa Federscherma –

