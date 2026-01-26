Coppa del Mondo di sciabola, l’Italia si ferma ai quarti a Salt Lake City

SALT LAKE CITY SALT LAKE CITY (USA) (ITALPRESS) – È mancata la medaglia ma certo non la voglia di dare battaglia e di crescere per l’Italia nelle gare a squadre che hanno chiuso la tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City. Entrambe le formazioni azzurre sono salite in pedana con quartetti giovanissimi e pressoché inediti: si è fermato ai quarti di finale il team maschile, ad una sola stoccata dai “top 4”, stop agli ottavi invece per la compagine femminile, eppure resta evidente la consapevolezza d’essere su una strada giusta.

Nella prova degli uomini, il ct Andrea Terenzio, costretto a rinunciare a Luca Curatoli e Michele Gallo (assenti a scopo precauzionale per recuperare da alcuni problemi fisici), ha schierato per la prima volta insieme Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere. Ottimo l’approccio degli sciabolatori italiani negli ottavi di finale contro la Turchia, battuta 45-36 in un match condotto con grande autorità. Nei quarti la formazione azzurra ha lottato punto a punto con la Polonia, cedendo soltanto all’ultima stoccata, per 45-44. Sfumata la possibilità del podio, Neri e compagni hanno poi perso (45-41) dall’Ungheria e superato il Canada (45-24), risultati che hanno sancito il settimo posto.

Esperienza e affiatamento non sono mancati nel team, in cui è stato promosso “in chiusura” il giovane Bertini, sulle ali dell’entusiasmo dopo lo splendido podio individuale. A proposito di medaglie di bronzo, Michela Battiston ha guidato l’Italia del ct Andrea Aquili nella prova a squadre di sciabola femminile come chioccia delle giovani compagne Mariella Viale, Vittoria Mocci e Manuela Spica. Stop agli ottavi di finale per le nostre sciabolatrici, fermatesi al cospetto degli Stati Uniti: è stato un match combattuto, vibrante, ma nei momenti decisivi sono state le americane a far meglio imponendosi con il risultato di 45-42. Le azzurre, dirottate nel tabellone dei piazzamenti, hanno battuto la Turchia (45-39), perso con la Spagna (45-32) e infine superato la Germania (45-43) classificandosi così all’11esimo posto. La Coppa del Mondo di sciabola tornerà nel weekend tra il 6 e l’8 marzo, sdoppiandosi tra la tappa femminile di Atene e lo storico e attesissimo appuntamento maschile di Padova, dove andrà in scena la 67^ edizione del “Trofeo Luxardo”.

