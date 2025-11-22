GURGL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Paco Rassat si prende lo slalom di Gurgl. Prima vittoria, e primo podio, in carriera per il francese, protagonista di una rimonta straordinaria (13 posizioni guadagnate) nella seconda manche: 1’44″55 il tempo combinato del transalpino, che guadagna anche la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo: “È pazzesco, il mio sogno è diventato realtà. A Levi ho fatto il mio miglior risultato in carriera e mi ha dato la forza per spingere e divertirmi anche qui”, le parole di Rassat, che precede di 0″07 Armand Marchand.

Miglior risultato in carriera per il 28enne di Liegi, che porta il Belgio sul podio in Coppa del Mondo per la prima volta nella storia. “Ho sempre combattuto per vivere questo tipo di giornate e ne è valsa la pena. Primo podio per il Belgio? Arrivo da un paese piccolo e dedico questo risultato ai miei genitori”, le dichiarazioni di un commosso Marchand.

Lo sconfitto di giornata è Atle Lie McGrath. Il norvegese, dopo una prima manche perfetta, non trova le stesse sensazioni nella seconda prova e chiude terzo a 0″09 da Rassat: “Un podio è sempre un podio, sono sempre molto vicino alla vittoria, ma queste sono le gare ed è per questo che ci piace scendere in pista”, afferma McGrath.

Ai piedi del podio ecco l’altro norvegese Timon Haugan, quarto a 0″29 davanti allo svizzero Tanguy Nef (+0″65). Sesto l’austriaco Dominik Raschner (+0″70), che davanti al pubblico di casa mette in scena la rimonta di giornata, con ben 19 posti recuperati tra la prima e la seconda manche. Completano la top ten il francese Viktor Muffat-Jeandet (+0″73), il tedesco Linus Strasser (+0″76), il bulgaro Albert Popov (+0″88) e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+0″93).

Più attardati i big: il norvegese Henrik Kristoffersen e il francese Clement Noel terminano appaiati al 12° posto (+0″99), mentre gli austriaci Marco Schwarz (+1″28) e Manuel Feller (+2″04) sono rispettivamente 21° e 27°.

Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, che taglia il traguardo in 19^ piazza a 1″17 dopo essere stato decimo a metà gara: “Ho voluto provare a spingere sin da subito, ma sono scivolato due volte sul piede destro e ho così ho compromesso il ritmo per tutta la seconda manche. La sciata di oggi non bastava forse per andare davanti, ma avrei potuto recuperare qualche posizione”. A punti anche Tommaso Sala, 26° a 1″94. “Era importante esserci in questa seconda manche per questione di fiducia e per ritrovare il ritmo gara – sottolinea -. Ho cercato di sfruttare la pista liscia, su una neve difficile da interpretare. Ho molta fiducia nel programma che sto facendo, stiamo facendo step importanti e sono molto fiducioso per le prossime gare”, aggiunge Sala. Eliminati in prima manche Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Matteo Canins.

La Coppa del Mondo, dopo lo slalom femminile di domenica a Gurgl, tornerà protagonista dal 27 al 30 novembre a Copper Mountain, con due gare al maschile (super-G, gigante) e due al femminile (gigante, slalom).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Paco Rassat (Fra) in 1’44″55

2. Armand Marchant (Bel) a 0″07

3. Atle Lie McGrath (Nor) a 0″09

4. Timon Haugan (Nor) a 0″29

5. Tanguy Nef (Sui) a 0″65

6. Dominik Raschner (Aut) a 0″70

7. Victor Muffat-Jeandet (Fra) a 0″73

8. Linus Strasser (Ger) a 0″76

9. Albert Popov (Bul) a 0″88

10. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0″93

19. Alex Vinatzer (Ita) a 1″17

26. Tommaso Sala (Ita) a 1″94

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Paco Rassat (Fra) 140 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 126

3. Atle Lie McGrath (Nor) 120

4. Timon Haugan (Nor) 117

5. Clement Noel (Fra) 102

6. Marco Schwarz (Aut) 102

7. Marco Odermatt (Sui) 100

8. Armand Marchand (Bel) 80

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 78

10. Eduard Hallberg (Fra) 60

18. Alex Vinatzer (Ita) 44

34. Tobias Kastlunger (Ita) 22

47. Luca De Aliprandini (Ita) 9

49. Giovanni Borsotti (Ita) 7

51. Tommaso Sala (Ita) 5

