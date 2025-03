MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Italia della spada maschile conquista una splendida medaglia d’argento nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di specialità a Marrakech. Un secondo posto griffato da Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti, battuti solo in finale dall’Ungheria al tramonto di una prestazione esaltante che ha riportato meritatamente gli spadisti azzurri sul podio. Nella domenica dei team event sulle pedane marocchine ha chiuso invece al 5° posto la formazione italiana femminile.

Il quartetto dell’Italia maschile è entrato subito nel clima da “battaglia” vincendo per 44-42 il match d’esordio contro la Svezia. E’ stata un’iniezione di carica importantissima per gli azzurri che hanno proseguito il loro cammino con la vittoria negli ottavi di finale, col punteggio di 40-34, sugli Stati Uniti. Nei quarti Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti hanno continuato a lottare e a imporsi anche contro Hong Kong, con risultato di 32-29. La squadra condotta in panchina dai maestri Diego Confalonieri e Alfredo Rota ha messo in ghiaccio la medaglia con un’altra super-prestazione in semifinale, in cui gli spadisti italiani hanno superato per 45-37 Israele, volando così all’ultimo atto contro l’Ungheria. La finale è stata equilibrata e incerta sino all’ultima frazione: a spuntarla sono stati i magiari, con il punteggio di 38-28, ma agli azzurri resta un argento di assoluto prestigio e che dà grande fiducia in vista degli appuntamenti clou della stagione. Ha concluso in 5^ posizione la squadra italiana di spada femminile. Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Lucrezia Paulis ha debuttato negli ottavi di finale con la vittoria sulla Germania con il risultato di 35-24. Nei quarti di finale le ragazze del ct Dario Chiadò, affiancato dal maestro Daniele Pantoni, sono state superate all’ultima stoccata dall’Estonia, impostasi 26-25. Dirottate nel tabellone dei piazzamenti, le spadiste italiane non hanno mollato, superando prima la Svizzera per 36-31 e poi gli Stati Uniti con il punteggio di 36-30, chiudendo al 5° posto finale. Si è concluso così il weekend di Coppa del Mondo di spada a Marrakech che nelle gare individuali di ieri aveva visto la medaglia di bronzo di Davide Di Veroli e i podi sfiorati da Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo. Il prossimo appuntamento per la spada sarà il Grand Prix di Bogotà che si svolgerà dal 9 all’11 di maggio.

Il weekend della sciabola italiana in Coppa del Mondo si conclude invece con il sesto posto del quartetto maschile del ct Andrea Terenzio nella prova di Budapest e il decimo della squadra femminile del ct Andrea Aquili nella tappa del Cairo.

Tanti rimpianti per gli sciabolatori azzurri Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere rimasti a una stoccata dai “top 4”. La prova della squadra maschile italiana sulle pedane magiare è iniziata con il successo nel tabellone da 32 sull’Azerbaijan per 45-29. Il quartetto condotto dal ct Terenzio, affiancato dal maestro Diego Occhiuzzi (con loro anche il capitano Gigi Samele), ha proseguito la gara con il successo negli ottavi sulla Cina grazie al punteggio di 45-33. Solo un beffardo 45-44 ha fermato la corsa dell’Italia nei quarti di finale contro i padroni di casa dell’Ungheria, tra tante recriminazioni. Il quartetto azzurro si è prontamente ripreso e ha superato per 45-35 nel tabellone dei piazzamenti la Germania prima dello stop contro la Corea (45-24) che ha decretato il 6° posto finale. Decima piazza, invece, per l’Italia della sciabola femminile nella prova a squadre della Coppa del Mondo del Cairo. Il team composto da Michela Battiston, Michela Landi, Chiara Mormile e Manuela Spica ci ha provato sino in fondo ma è stato superato dalla Polonia per 45-43 negli ottavi di finale. Nel tabellone dei piazzamenti il quartetto guidato dal ct Aquili e dal maestro Alessandro Di Agostino ha reagito con le vittorie contro l’Argentina (45-34) e gli Stati Uniti (45-35). Le azzurre sono state poi battute dalla Spagna (45-43) nel match per il nono posto. Il prossimo impegno, sia per gli uomini che per le donne della sciabola, sarà il Grand Prix di Seoul che si terrà dal 2 al 4 maggio.

– foto BIZZI/Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]