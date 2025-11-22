Cop30, Pichetto “L’Europa si presenta con una voce unica”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) - "L'Europa presenta con una voce unica, quella della presidenza danese e del commissario Hoekstra che hanno svolto un importante lavoro di raccordo all'interno dei 27 Paesi Ue che rappresentavano anche sensibilità molto diverse. C'è stato un dibattito di merito, sia sul fronte della mitigazione che dell'adattamento, notevole". Così il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i cronisti a margine della Cop30 di Belem. xb1/sat/mca1