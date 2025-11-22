Home Video News Ambiente Cop30, Extinction Rebellion tinge di verde fiumi, mari e fontane in tutta...
Cop30, Extinction Rebellion tinge di verde fiumi, mari e fontane in tutta Italia
ROMA (ITALPRESS) - Negli ultimi giorni della COP30 a Belèm in Brasile, le acque di 10 città italiane sono state temporaneamente tinte di verde da Extinction Rebellion. Una protesta dal forte impatto visivo, realizzata tramite l'utilizzo di fluoresceina, un sale sodico totalmente innocuo, regolarmente usato per monitorare i flussi idrici nei fiumi dagli speleologi o dai subacquei in mare. Con lo slogan "Fermare l'ecocidio", decine di persone sono scese in piazza in tutta Italia per denunciare le "politiche ecocide". sat/mca1 (Fonte video: Extinction Rebellion)