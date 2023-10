BARI (ITALPRESS) – Sottoscritta questa mattina presso la Presidenza della Regione Puglia la convenzione tra Regione Puglia-Assessorato alle Politiche per la Salute e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per rinnovare la collaborazione, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto degli illeciti a tutela del Bilancio regionale in materia di Spesa Pubblica Sanitaria. Si tratta di una collaborazione per lo sviluppo sinergico di attività di controllo in particolare su ticket e prestazioni sanitarie, in atto già dal 2011 e oggi rinnovata.

La convenzione è stata sottoscritta dal Presidente Michele Emiliano e dal Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Fabrizio Toscano.

Erano presenti anche il Capo di Stato Maggiore Gen. B. Maurizio P. Favia della Guardia di Finanza, l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, e il direttore del Dipartimento regionale Salute, Vito Montanaro.

– foto: Ufficio stampa Regione Puglia –

(ITALPRESS).