VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore all’Ambiente e all’Urbanistica, Massimiliano De Martin, ha preso parte questa mattina, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, al convegno “Sviluppo del Porto e tutela della Laguna: un equilibrio sostenibile è già possibile”. L’appuntamento si è svolto all’interno dell’auditorium della Fondazione The Human Safety Net, nelle Procuratie Vecchie di San Marco, e ha indagato lo sviluppo delle attività economiche legate alla portualità in accoppiata con il tema del ripristino dell’ecosistema. “Sono felice che oggi si svolga questa conferenza – ha dichiarato l’assessore De Martin – durante la quale si sono riunite le massime autorità del territorio. Questa giornata è importante non solo per parlare del Porto, perché il Porto rappresenta la città di Venezia e non solo un elemento a sé stante e per questo ha bisogno di essere innovato e di essere sottoposto ad una conversione. Credo inoltre che esso debba essere preso in considerazione in tutte le sue dimensioni, consapevoli che tutto ciò che accade all’interno dell’entroterra è fondamentale non solo per la gestione del Porto ma anche della città stessa. Continueremo a investire nelle infrastrutture e nelle aree adiacenti sempre tenendo conto dell’impatto ambientale”.

Si tratta di un evento collaterale della Biennale della Sostenibilità promossa dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, durante il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha presentato metodologia e risultati del progetto europeo “Channelling the Green Deal for Venice” (cofinanziato dal Programma europeo Connecting Europe Facility), avviato a Bruxelles il 28 giugno scorso.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).