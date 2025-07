Controversia sul Sahara Occidentale, il Re del Marocco ribadisce la mano tesa verso l’Algeria

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Nel discorso del Trono pronunciato martedì sera, il Re del Marocco Mohammed VI ha ribadito la mano tesa verso l’Algeria per risolvere la crisi bilaterale che dura da 50 anni a causa della contestazione algerina della sovranità del Marocco sul territorio del Sahara Occidentale.

Mohammed VI ha affermato il suo “attaccamento incrollabile alla politica della mano tesa verso i nostri fratelli in Algeria”, sottolineando la costante disponibilità del Marocco ad avviare un dialogo “franco e responsabile”, “fraterno e sincero” sulle questioni ancora irrisolte tra i due Paesi. “Il popolo algerino è un popolo fratello che legami umani e storici secolari uniscono al popolo marocchino, in particolare attraverso la lingua, la religione, la geografia e il destino comune”, ha dichiarato il Sovrano secondo quanto riporta l’agenzia Map. Il Re ha affermato che tale impegno nasce dalla “ferma convinzione che portiamo in noi riguardo all’unità dei nostri popoli e alla nostra capacità comune di superare questa situazione deplorevole”. Ha rinnovato l’appello a “costruire ponti e non muri” e a lavorare per un futuro in cui prevalgano “la ragione e l’interesse superiore dei due popoli”.

Riferendosi alla costruzione dell’Unione del Maghreb, Mohammed VI ha sottolineato che essa non potrà realizzarsi “senza un impegno sincero e congiunto di Marocco e Algeria”, insieme agli altri Stati della regione. Il sovrano marocchino ha salutato peraltro la dinamica positiva attorno al Piano di autonomia per il Sahara proposto all’Onu nel 2007 e definito “l’unica soluzione realistica” alla controversia regionale. “Esprimiamo i nostri ringraziamenti e la nostra considerazione al Regno Unito amico e alla Repubblica portoghese per le loro posizioni costruttive a sostegno della Proposta di autonomia, nel quadro della sovranità del Marocco sul proprio Sahara”, ha dichiarato. Mohammed VI ha infine ribadito la necessità di una soluzione “consensuale” e “in cui non vi siano né vincitori né vinti”, confermando la volontà del Marocco di perseguire un esito pacifico e reciprocamente accettabile. Finora 123 Paesi membri dell’Onu hanno riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara o sostenuto il Piano di autonomia, di cui 24 membri dell’Unione europea.

– foto MAP –

