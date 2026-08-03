Controlli di Polizia nel Parco Forlanini a Milano, due arresti per spaccio

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini italiani, un uomo di 28 anni e una donna di 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella serata di sabato 1° agosto, gli agenti del Commissariato Lambrate, impegnati in un servizio di vigilanza e controllo all’interno del Parco Forlanini, hanno notato un’automobile con a bordo i due giovani. A seguito della perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di circa 5.700 euro in contanti. All’interno della vettura, invece, gli agenti hanno sequestrato oltre un chilogrammo e mezzo di marijuana, circa 70 grammi di MDPV, 20 grammi di cocaina, 14 grammi di ecstasy, 12 grammi di MDMA, 7 dosi di metanfetamina per un totale di 8 grammi, 1,2 grammi di anfetamina e un bilancino di precisione.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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