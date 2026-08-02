Arcivescovo di Milano “Don Mazzi è stato un uomo libero grazie alla fede in Dio”

MILANO (ITALPRESS) – “Di don Mazzi molti possono raccontare tante vicende, ripensare le sue proposte di riflessione, ricordare le sue apparizioni in televisione, i suoi interventi occasionali. Molte dichiarazioni di persone importanti colgono aspetti della sua attività, della sua creatività, della sua intraprendenza. Forse gli apprezzamenti più veri sono quelli che passeranno inosservati: la stima dei suoi collaboratori e delle persone più vicine che da don Mazzi hanno molto ricevuto e molto gli hanno dato, la gratitudine di coloro che in Exodus hanno trovato l’appiglio per salvarsi dall’abisso della tossicodipendenza, della disperazione, della rovina. Tutto quello che si dice e che si fa per ricordarlo è certamente doveroso e meritato. Io credo che possiamo intuire qualche cosa del suo segreto, leggere il segno che è stato, custodire come un patrimonio prezioso la testimonianza che lascia in eredità. Questa intuizione potrà forse salvare don Mazzi dal rischio di essere ridotto a un “personaggio”, con il suo tipico stile provocatorio, irriverente, appassionato, esposto alla popolarità”. Lo afferma l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, dal Brasile, dove si trova in visita ai sacerdoti fidei donum ambrosiani in missione nel Paese sudamericano.

“Il segreto di don Mazzi, io credo, è la sua fede in Dio. Perciò è stato un uomo libero: la fede in Dio rende liberi, coraggiosi, disposti al rischio e all’eroismo – aggiunge Delpini -. Perciò è stato un uomo animato da una inestirpabile fiducia nelle persone, anche quelle date per perdute: la fede in Dio convince che in qualunque storia c’è la presenza amica che vuole salvare. Perciò è stato un uomo appassionato: la fede in Dio è come un fuoco che rende fuoco. Don Mazzi conclude la sua lunga vita ed entra nella visione del Dio in cui ha creduto. Forse l’intuizione del suo segreto può suggerire anche a noi qualche speranza e qualche responsabilità”.

A causa del viaggio in Brasile, che terminerà il 7 agosto, mons. Delpini non sarà presente ai funerali di don Mazzi, che si svolgeranno domani alle 15 nella Basilica di Sant’Ambrogio. A rappresentare la Diocesi ambrosiana sarà il Vicario generale, mons. Franco Agnesi.

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