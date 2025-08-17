Controlli di Ferragosto a Roma, 9 arresti per traffico di sostanze stupefacenti

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato altre 9 persone e sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui crack, hashish, cocaina e cocaina rosa e la somma contante di oltre 17 mila euro. I militari della Stazione di Roma Quadraro hanno arrestato nell’omonimo quartiere, due cittadini cileni di 23 e 27 anni, notati a bordo di un’auto mentre percorrevano via dei Levii contromano. Sottoposti ad un controllo approfondito, i militari hanno rinvenuto e sequestrato nella loro disponibilità 6 dosi di cocaina, 5 g di marijuana e 7 dosi di caina rosa. La successiva perquisizione estesa anche presso il domicilio dei due, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 5,2 g di marijuana, circa 2,78 g di cocaina e 54 g di cocaina rosa, nonché la somma contante di 925 euro.

Controllato poiché si aggirava in piazza delle Repubblica, con atteggiamento sospetto, per un romano di 23 anni sono scattate le manette, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1 g di hashish, nascosto all’interno della sua auto, destinato presumibilmente alla cessione. Mentre un controllo più approfondito anche nel domicilio del ragazzo, ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 11,5 grammi di hashish in parte già suddivisi in dosi e la somma contante di 760 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita. In via Arco di Travertino, quartiere Tuscolano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un italiano di 26 anni, sorpreso con 12 grammi di cocaina e circa 800 euro in contanti. Poco dopo, gli stessi militari, in viale Maurizio Barendson, hanno rinvenuto a ridosso di un’area verde una busta di plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso di circa 195 g, che è stata sequestrata a carico di ignoti. Infine, i Carabinieri della Compagnia Frascati, nei quartieri Tor Bella Monaca e Tor Vergata, tra Via Rocca Cencia, via P.F. Quaglia, via Arzulei, via Prenestina e via Mottola, in diversi interventi hanno arrestato 7 persone, trovate in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack e eroina, nonché la somma contante complessiva di quasi 15 mila euro. Gli arresti sono stati tutti convalidati.

