Controlli dei Carabinieri nel quartiere Esquilino a Roma, 4 arresti e 2 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Controlli a tappeto dei carabinieri nel quartiere Esquilino, a Roma. I militari hanno eseguito 4 arresti, 2 denunce e notificato 8 ordini di allontanamento. In manette sono finiti tre cittadini stranieri di 49, 50 e 37 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti legati a reati contro il patrimonio, sorpresi e bloccati a bordo di un autobus della linea Atac “H” subito dopo avere derubato una passeggera. I tre hanno approfittato della ressa per sfilare dalla borsa della vittima un portafoglio contenente carte di pagamento, documenti personali e denaro contante. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla donna. Arrestato anche un 53enne peruviano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 3 giugno scorso dal Tribunale ordinario di Roma – Ufficio esecuzioni penali, dovendo scontare la pena di 8 mesi di reclusione, per il reato di furto aggravato commesso nel 2019 a Roma.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno poi denunciato un 38enne di origini georgiane, senza fissa dimora e con precedenti, poiché gravemente indiziato di furto aggravato in concorso. L’uomo è stato bloccato all’uscita di un supermercato in via Buonarroti subito dopo avere portato via dagli scaffali, unitamente a un complice riuscitosi a dare alla fuga, diversi prodotti, tentandone l’elusione attraverso le casse automatiche. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale, che ha formalizzato la querela. I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone hanno denunciato alla Procura un 56enne romano che, fermato per un controllo in via dei Monti Tiburtini a bordo di uno scooter, è risultato inottemperante alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Roma a cui era sottoposto. Infine, nell’ambito del monitoraggio delle aree a tutela rafforzata, tra piazza Vittorio Emanuele II e piazza Dante, i Carabinieri hanno identificato e sanzionato 8 cittadini stranieri sorpresi mentre bivaccavano all’interno dei giardini pubblici, d’intralcio alla libera fruibilità delle aree e arrecando molestia ai passanti. Nei loro confronti è scattato il contestuale ordine di allontanamento (Daspo Urbano).

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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