ROMA (ITALPRESS) – Diciassette chili e 415 grammi di metanfetamina in cristalli, la cosiddetta Ice o Shaboo, erano nascosti nel doppio fondo di due valigie arrivate dal Messico. A scoprirli sono stati i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante i controlli antidroga all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. A finire in manette sono stati due cittadini messicani, provenienti da Monterrey e transitati da Città del Messico. A insospettire i militari sono state le caratteristiche dei bagagli: una struttura particolarmente rigida e un peso ritenuto anomalo. Elementi che hanno fatto scattare i controlli più approfonditi. Le risposte dei due passeggeri, che inizialmente hanno dichiarato di essere fidanzati, non avrebbero fatto altro che alimentare i sospetti. Alle domande sulle ragioni del viaggio e sui dettagli della permanenza in Italia, infatti, avrebbero fornito informazioni vaghe e contraddittorie. La conferma è arrivata quando i finanzieri hanno aperto le valigie. Nello schienale era stato ricavato un doppio fondo, perfettamente sigillato e particolarmente difficile da individuare, all’interno del quale erano occultati 14 involucri contenenti complessivamente oltre 17,4 chili di metanfetamina. La droga è stata sequestrata e, al termine degli accertamenti, i due passeggeri sono stati arrestati con l’accusa di trasporto di sostanze stupefacenti. (ITALPRESS).

Foto: screenshot video Guardia di Finanza