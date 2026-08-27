Controlli a Roma al Trullo e nel Municipio XI, 3 arresti e 4 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Tre arresti, quattro denunce e oltre 6.300 euro di sanzioni al Codice della Strada: è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia Roma EUR nel quartiere Trullo e in diverse aree del Municipio XI. Complessivamente sono state controllate 370 persone, di cui 168 cittadini stranieri, e 276 veicoli. Due degli arresti riguardano altrettante persone sottoposte ai domiciliari e sorprese fuori dalle rispettive abitazioni: un 56enne romano, fermato in via Pian Due Torri, e un 25enne moldavo, individuato in via della Magliana. Un 53enne romano è stato invece arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Trullo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura, è arrivato dopo la reiterazione di telefonate moleste alla ex compagna, nonostante il precedente divieto di avvicinamento. La vicenda era stata trattata nell’ambito della procedura del “Codice Rosso”. Quattro le persone denunciate durante i controlli su strada. Un 20enne tunisino è stato fermato in viale Marconi con una carta d’identità elettronica dal microchip alterato. Un 42enne romano è stato trovato in possesso, in viale Pico della Mirandola, di un coltello a serramanico lungo 19,5 centimetri. Un 18enne è stato denunciato dopo aver rubato capi di abbigliamento per 145 euro da un negozio di via Laurentina: la refurtiva è stata recuperata e restituita.

Denunciato anche un 38enne romeno che, fermato in via Maputo, avrebbe fornito false generalità. Un 51enne romano è stato infine segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore di stupefacenti dopo essere stato trovato con 0,6 grammi di cocaina. I controlli hanno riguardato anche lavoro, salute e ambiente, con il coinvolgimento dei reparti specializzati dell’Arma. In un ristorante di via Gaetano Arturo Crocco, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno contestato l’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi e la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto su due presenti. Per l’attività è stata disposta la sospensione e sono state comminate sanzioni per oltre 9.200 euro. I Carabinieri Forestali hanno invece sanzionato il titolare di un minimarket di via del Tempio degli Arvali per l’utilizzo di sacchetti di plastica non conformi alla normativa. Sequestrati complessivamente 1,5 chili di buste.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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