Sicurezza e tutela dell’ambiente, i Carabinieri in e-bike a Castel Gandolfo

CASTEL GANDOLFO (ROMA) (ITALPRESS) – Nel suggestivo scenario di Castel Gandolfo, storicamente legato alla presenza della residenza estiva papale e culla di un patrimonio paesaggistico unico affacciato sul lago, la sicurezza si veste di innovazione e sostenibilità. L’Arma dei Carabinieri ha rafforzato il proprio dispositivo di controllo del territorio con l’introduzione delle biciclette a pedalata assistita, integrate nei servizi di pattugliamento per garantire una presenza sempre più capillare, dinamica e vicina ai cittadini. L’iniziativa rientra nel piano strategico promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che sta interessando le principali località ad alta vocazione turistica e di pregio naturalistico d’Italia, dalle coste alle città più iconiche della penisola.

L’obiettivo è coniugare l’efficienza operativa con la tutela dell’ambiente, offrendo una risposta concreta ed ecologica nelle aree a maggior affluenza turistica. I nuovi mezzi a impatto zero permettono ai Carabinieri di muoversi con agilità nel cuore del centro storico, attraversando le zone pedonali e le strette vie del borgo senza recare disturbo alla quiete dei luoghi. Con l’avvio di questo servizio a Castel Gandolfo, l’Arma conferma la propria vocazione alla custodia del territorio e alla vicinanza al cittadino, integrando la tradizione secolare delle stazioni locali con tecnologie al servizio della mobilità sostenibile.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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